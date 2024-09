Canonical lavora al pacchetto GraalVM per Ubuntu Linux

Ad oggi OpenJDK Java è disponibile tramite l’archivio dei pacchetti di Ubuntu ed è la JVM predefinita su Ubuntu Linux. Tuttavia, Canonical sta lavorando per confezionare anche GraalVM di Oracle come un’altra opzione per migliorare lo stack Java su Ubuntu. GraalVM offre molto di più rispetto a un semplice JVM/JDK. Può essere utilizzato per la compilazione ahead-of-time con GraalVM Native Image o come compilatore JIT Graal. Inoltre, fornisce runtime per altri linguaggi come JavaScript e un runtime LLVM. GraalVM include anche alcune funzionalità interessanti, come la sua API Polyglot, che consente di incorporare codice di linguaggi esterni all’interno delle applicazioni Java.

Canonical: probabile implementazione di GraalVM con Ubuntu 25.04.

Oracle fornisce pacchetti binari generici per Linux x86_64 e ARM64 di GraalVM, ma finora GraalVM non è stato trovato nell’archivio di Debian/Ubuntu. I pacchetti Debian di GraalVM disponibili erano solo pacchetti non ufficiali su GitHub. Fortunatamente, adesso Canonical sta lavorando per introdurre GraalVM per Ubuntu Linux. Come riportato da Pushkar Kulkarni, del team Java per Ubuntu di Canonical, negli aggiornamenti della scorsa settimana del team Ubuntu Foundations: “GraalVM. C’è stato un cambiamento nel piano. Ora cerchiamo di creare prototipi di pacchetti deb per Graal, invece di snap. Ho iniziato con la prototipazione della creazione di immagini di Graal builder come binari aggiuntivi creati dal pacchetto openjdk-23 di Ubuntu”.

Questa è la prima volta che si sente parlare di tale piano. Infatti, non è stato menzionato nei precedenti aggiornamenti settimanali del team di Ubuntu Foundations. Non c’è stata alcuna elaborazione sul motivo per cui hanno terminato il loro packaging basato su Snap di GraalVM e hanno deciso di perseguire i pacchetti Debian. Tuttavia, alcuni utenti saranno felici di tale scelta. Questo sforzo di GraalVM per Ubuntu è ancora un work in progress. Dato che Ubuntu 24.10 si trova ormai nella sua fase finale, è probabile che il rilascio ufficiale arriverà soltanto con il kernel Ubuntu 25.04. Per saperne di più bisognerà quindi attendere i prossimi mesi.