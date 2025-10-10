Canonical sistemerà presto Flatpak su Ubuntu 25.10

Ubuntu 25.10 ha esordito da pochissimo non senza qualche problemino di gioventù, che Canonical sta affrontando. Tra questi, gli utenti lamentano di malfunzionamenti con Flatpak, il gestore pacchetti spesso usato con la distribuzione Linux. Questi verranno tuttavia presto corretti con un aggiornamento mirato.

Ubuntu 25.10: la soluzione temporanea per Flatpak in attesa dei correttivi

Come segnalato su Launchpad, una piattaforma per i report di Canonical, la causa del problema è in AppArmor, lo strumento di sicurezza di Ubuntu che gestisce le regole per le applicazioni. Nello specifico, il profilo AppArmor per fusermount3, un componente essenziale per il montaggio e lo smontaggio dei filesystem da parte di Flatpak, non dispone dei privilegi necessari per accedere a file come /run/mount/utab. Senza i permessi, l’installazione del gestore pacchetti ovviamente fallisce, poiché il processo è bloccato.

Nell’attesa di un correttivo da parte di Canonical, che categorizzando il problema come prioritario rilascerà presto aggiornamento, su Launchpad è disponibile una soluzione temporanea spiegata nel dettaglio qui. È comunque consigliabile attendere l’aggiornamento ufficiale e si sconsiglia anche di effettuare eventuali downgrade dei pacchetti a versioni precedenti, per evitare problemi di compatibilità o bloccare anche futuri aggiornamenti.

Se vi state domandando come sia successo, la spiegazione sta nella complessità di Ubuntu 25.10 in termini di modifiche e novità. La nuova versione rivede la distribuzione Linux dalle fondamenta, come abbiamo anche spiegato in un articolo. Inoltre, Flatpak non è incluso nell’installazione, non facendo parte dei diversi componenti che compongono l’SO. A ogni modo, il guaio sembra generato da una modifica ad AppArmor che ha inavvertitamente influenzato il funzionamento del gestore pacchetti. Un classico errore tecnico che troverà presto risoluzione.

Ubuntu 25.10 sarà mantenuto con aggiornamenti fino a giugno 2026, non trattandosi di una versione LTS. Al contrario, la prossima versione mantenuta a lungo termine, vale a dire la 26.04 LTS, di cui Canonical ha da poco svelato il nome in codice, sarà mantenuta fino al 2031.