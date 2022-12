Canta Tu Karaoke, l'originale e hi-tech (sconto 50€)

La nuova versione del Canta Tu Karaoke originale è un impianto audio-video completo e portatile, con schermo touch da 14 pollici, una potente cassa da 40 W, porta USB, connettività Bluetooth e giochi di luce. Insomma, una rivisitazione hi-tech di un classico del catalogo Giochi Preziosi, oggi proposta in sconto di 50 euro su Amazon. Il cuore è però lo stesso di sempre: basi musicali e testi per dare sfoggio alle proprie abilità canore.

Un’offerta che non stona: sconto sul Canta Tu Karaoke originale

Include il microfono wireless per divertirsi con amici e parenti senza l’impiccio dei cavi (se ne possono utilizzare due in contemporanea). Non serve nemmeno quello di alimentazione, grazie alla batteria interna che permette di utilizzarlo fino a quattro ore consecutive con una sola ricarica. Può essere facilmente trasportato grazie alle ruote e al manico telescopico in dotazione. Tutte le altre informazioni nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento, la nuova versione del Canta Tu Karaoke di Giochi Preziosi, è in vendita su Amazon al prezzo finale di 299 euro invece di 349 euro, con uno sconto di 50 euro rispetto al listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito, potrai stonare in compagnia già nel ponte dell’Immacolata.

È un regalo di Natale? Puoi acquistarlo senza timori per un’eventuale restituzione. Infatti, in questo periodo che anticipa le festività, l’e-commerce ha esteso il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati: si avrà tempo fino al 31 gennaio 2023, senza spese e con rimborso completo. Tutti i dettagli nella pagina dell’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.