Canva è down (12 novembre): tutti gli aggiornamenti

Giornata nera per gli utenti di Canva: il servizio online dedicato all’editing delle immagini è down. La conferma, come sempre accade in questi casi, arriva dalle segnalazioni inviate al portale Downdetector. Le prime sono comparse poco dopo le ore 10:00 di oggi, martedì 12 novembre 2024, poi un crescendo continuo, fino al picco intorno alle 11:00.

Canva non funziona: il servizio è down

Lo screenshot qui sotto, che abbiamo appena catturato su uno dei computer in redazione, mostra l’errore che compare cercando di accedere alla homepage canva.com : temp block . Non è possibile andare oltre.

Non mancano nemmeno i post sui social, accompagnati dall’immancabile hashtag #canvadown.

La conferma del problema arriva anche dalla dashboard ufficiale. Un primo messaggio è stato pubblicato alle 10:29 (ora italiana) e recita Siamo venuti a conoscenza del fatto che alcuni utenti potrebbero ricevere una pagina di errore quando visitano canva.com . Un quarto d’ora più tardi, un breve update che comunica: Stiamo continuando a indagare questo problema.

Al momento, non sono state fornite informazioni in merito alla natura del disservizio né tempistiche per la sua risoluzione. Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.

Aggiornamento (12/11/2024, ore 11.07): Canva è ancora down per molti, ma si registrano i primi segnali di ripresa. Visitando la homepage del sito, in questo momento tutto sembra caricarsi correttamente, nonostante un rallentamento che rende l’attesa più lunga rispetto al solito.

Aggiornamento (12/11/2024, ore 11.20): il volume dei feedback inviati a Downdetector è in diminuzione. Inoltre, sulla dashboard ufficiale del servizio è comparso il messaggio Stiamo gradualmente ripristinando l’accesso .

Aggiornamento (12/11/2024, ore 11.28): segnalazioni quasi azzerate, i problemi sono in via di risoluzione. Salvo ricadute, entro breve tutti gli utenti dovrebbero essere in grado di effettuare l’accesso a Canva e a tutti i suoi strumenti.

Aggiornamento (12/11/2024, ore 11.33): problema definitivamente rientrato. Tutti i sistemi sono tornati pienamente operativi. L’accesso a Canva è stato ripristinato.