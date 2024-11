Canva prevede 7 tendenze del design per il 2025, il rapporto

Canva ha presentato il suo rapporto annuale sulle tendenze del design che probabilmente plasmeranno “il futuro del lavoro e della creatività entro il 2025“, secondo il comunicato stampa.

Per stilare il suo rapporto, Canva ha attinto ai dati della sua vasta comunità di 220 milioni di utenti, tra cui creativi, professionisti e il 95% delle aziende Fortune 500. Analizzando milioni di query, gli elementi aggiunti ai preferiti e i modelli più popolari, la piattaforma ha identificato sette tendenze promettenti, che vanno dalla nostalgia all’ispirazione artigianale e alle nuove tecnologie.

I 7 trend di design per il 2025 secondo Canva

1. L’analogico nell’era dell’AI

Questa tendenza, che “unisce il passato e il presente per aprire nuove prospettive creative“, secondo Canva, combina tecniche senza tempo come il collage con il potenziale dell’intelligenza artificiale. Entro il 2025, la piattaforma, che ha recentemente presentato il proprio generatore di immagini AI Dream Lab, prevede che i designer combineranno texture artigianali ed elementi organici con le capacità dell’AI, per progettare immagini profondamente umane. Gli esperti che hanno redatto il rapporto ritengono che questa fusione tra analogico e IA si concretizzerà soprattutto nelle pubblicazioni sui social network, nelle presentazioni professionali e nei portfolio online.

2. La teoria delle forme

Secondo Canva, il quadrato è tornato prepotentemente in auge, così come altre forme geometriche. La piattaforma prevede una crescente mania per lo stile modulare che “utilizza forme audaci per creare struttura, aggiungendo foto retroilluminate e colori caldi per un tocco personale’.

Per spiegare questa crescente popolarità, i team di Canva sottolineano l’aumento delle query “shapes” e “modular”, cresciute rispettivamente del 56% e del 23% nell’ultimo anno. Questo stile grafico sarà particolarmente visibile nelle schede dei marchi, nelle presentazioni commerciali e nelle pubblicazioni sui social network.

3. Opulenza minimalista

“Questa tendenza combina un’estetica minimalista con dettagli ricchi e intricati“, afferma Canva. In altre parole, la tendenza opulenza minimalista cerca di infondere alle composizioni un tocco discreto e armonioso. L’obiettivo è che ogni dettaglio appaia accuratamente progettato e visivamente ricco. Nel 2025, questo stile grafico troverà spazio nelle presentazioni aziendali, nei portfolio creativi e nei design dei siti web.

4. Seriamente divertente

Questo stile grafico, al tempo stesso giocoso e strategico, cerca di fondere umorismo e disinvoltura per reinventare il design professionale. “Questa tendenza ci ricorda che anche i progetti più seri possono beneficiare di un tocco di modernità e creatività, rendendo i progetti non solo efficaci, ma anche piacevoli alla vista“, afferma la piattaforma. Canva, infatti, ha osservato un crescente interesse per le query “funny”, “amusing” e “humour”.

5. Il futuro in movimento

Canva scommette che i termini di ricerca “motion”, “animation” e “interactive” avranno un ruolo importante nell’arricchire l’esperienza creativa nel 2025. La piattaforma prevede che i gradienti sottili e la tipografia dinamica saranno in primo piano, creando ritmo e movimento nelle presentazioni aziendali, nei post sui social media e nei video aziendali.

6. Eleganza grezza

Avanguardia e originalità, questo stile elegante sfida i codici estetici tradizionali grazie a “texture audaci, contrasti sorprendenti ed elementi grezzi, pur mantenendo una certa raffinatezza“, secondo Canva. Questa tendenza, che si concretizzerà nei portafogli, nelle schede dei marchi e nelle pubblicazioni sui social network, fonde audacia e raffinatezza per creare identità visive uniche.

7. Botanica meccanica

Secondo la piattaforma, nel 2025 i designer non esiteranno a combinare texture naturali con un uso sapiente di gradienti e spazi negativi per creare composizioni armoniose. “Questa tendenza combina elementi digitali eleganti con texture naturali e colori della terra, creando un look al tempo stesso futuristico e concreto“, aggiunge Canva, che prevede che questo stile grafico sarà utilizzato in particolare nelle presentazioni commerciali, nelle schede dei marchi o nelle pubblicazioni sui social network.