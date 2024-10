Canvas di ChatGPT, tiene traccia delle modifiche apportate al testo

Canvas di ChatGPT, che permette agli utenti di modificare direttamente le risposte del chatbot all’interno dell’app, anziché copiarle e incollarle in un documento separato, si è recentemente arricchita di una nuova funzione, che permette di tenere traccia delle modifiche apportate.

Lanciato ad ottobre per gli abbonati a pagamento, Canvas mancava inizialmente di questa caratteristica essenziale, ma l’ultimo aggiornamento di OpenAI ha colmato questa lacuna. Ora, premendo il pulsante “Mostra modifiche”, gli utenti possono visualizzare le aggiunte in verde e le sezioni eliminate in rosso, rendendo più facile tenere conto delle revisioni apportate al testo o al codice generato.

Canvas di ChatGPT tiene traccia delle modifiche effettuate

La possibilità di tenere traccia delle modifiche apportate a un documento è una funzionalità standard nelle principali piattaforme di scrittura come Word o Google Docs. Con l’introduzione di Canvas, anche ChatGPT consente ora di monitorare le revisioni in modo trasparente.

Inizialmente OpenAI aveva pianificato un rilascio graduale di questa funzione, per permettere agli utenti di abituarsi al nuovo flusso di lavoro. Ad oggi però Canvas è già disponibile nella versione web di ChatGPT, per gli abbonati Plus, Teams, Enterprise e Edu. Oltre alla cronologia delle modifiche, Canvas integra strumenti come i commenti, che permettono di fornire istruzioni e indicazioni puntuali a cui il modello AI deve attenersi. Gli utenti delle app Mac e Windows dovranno aspettare ancora per usufruire di Canvas, che verrà esteso prossimamente.

Canvas di ChatGPT Vs. Artifacts di Claude

La possibilità di controllare le modifiche effettuate su Canvas è senza dubbio una novità interessante per ChatGPT, ma il suo concorrente Claude di Anthropic sembra essere un passo avanti. La funzione Artifacts di Claude non solo consente agli utenti di modificare le risposte del modello in una finestra dedicata, ma permette anche di testare il codice generato e modificato, replicando siti web funzionanti.

Questa funzione, ora disponibile per tutti gli utenti di Claude, anche su dispositivi mobili, offre un vantaggio agli sviluppatori che possono vedere immediatamente l’effetto delle loro modifiche. Canvas al contrario, non si collega immediatamente a repository di codice come GitHub e non consente agli utenti di vedere visivamente come funziona il codice modificato.

La nuova era delle piattaforme AI integrate?

Canvas e Artifacts rappresentano quella che potrebbe essere la prossima fase dell’evoluzione delle piattaforme di chat e degli assistenti AI. La guerra delle interfacce potrebbe vedere altre piattaforme iniziare a esplorare come trattenere gli utenti all’interno della propria piattaforma invece di aprire altre finestre dedicate per compiti diversi.