Capodanno sicuro in viaggio con Surfshark VPN a soli 1,99€

Grazie a Surfshark VPN ti assicuri non solo capodanno, ma tutto l’anno sicuro. Viaggia senza preoccupazioni e goditi ogni connessione con il massimo della privacy. Questa soluzione si distingue come una delle scelte più interessanti sul mercato delle VPN per diversi motivi. Primo fra tutti il prezzo. Attivala subito a partire da soli 1,99€ al mese.

Abbonandoti oggi stesso ottieni anche 4 mesi extra gratis. Niente male vero? Scopri perché questa VPN è la migliore scelta che puoi fare per ottenere sicurezza, privacy e ottimizzazione sui tuoi dispositivi sempre connessi alla rete.

Surfshark VPN: sicurezza e privacy avanzate

Con Surfshark VPN hai sicurezza e privacy avanzate. Attivala subito a partire da soli 1,99€ al mese. Grazie al tunnel criptato ogni informazione viene protetta da una crittografia AES a 256 bit, lo standard più elevato del settore. Il tuo traffico viene protetto senza se e senza ma.

Inoltre, adotta una rigorosa politica no-log certificata da audit indipendenti, garantendo così che nessun dato sulle tue attività venga registrato. Infine, la funzionalità Multi-Hop aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, facendo passare il traffico attraverso due server differenti.

Mai viste prestazioni così

Solitamente chi non ha ancora scelto una VPN è perché pensa che la connessione sia compromessa e rallentata. Con Surfshark VPN avviene esattamente il contrario. Infatti, con oltre 2300 server distribuiti in più di 100 paesi diversi, offre velocità di connessione generalmente elevate, soprattutto se ci si connette a server più vicini alla propria posizione reale.

Questa caratteristica la rende particolarmente ideale e apprezzata per lo streaming, il gaming online e il download di file di grandi dimensioni. A questo si aggiungono anche alcune funzionalità uniche nel suo genere, disponibili in base al piano attivato:

CleanWeb : nasconde pubblicità, malware e tentativi di phishing;

: nasconde pubblicità, malware e tentativi di phishing; Whitelister : permette di escludere app o siti web dal tunnel VPN;

: permette di escludere app o siti web dal tunnel VPN; NoBorders : aiuta ad aggirare le restrizioni internet;

: aiuta ad aggirare le restrizioni internet; Antivirus: protegge i dispositivi da qualsiasi attacco malevolo.