Capsule Borbone Nespresso: tanti gusti a prezzo speciale su eBay

Le Capsule Borbone Nespresso sono disponibili in tantissimi gusti e bevande. Oggi ne trovi tantissime in offerta speciale su eBay. Acquistane 60 a soli 17,99 euro, invece di 24,32 euro. Si tratta di un’occasione speciale per far scorta a casa di tè, tisane e caffè speciali come orzo e ginseng.

Procedendo con acquisto multiplo ottieni uno sconto ancora più alto. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal puoi decidere di pagare in comode rate a tasso zero. Cosa stai aspettando? Approfitta subito dell’offerta finché disponibile.

Capsule Borbone Nespresso: tutti i gusti disponibili

Con le Capsule Borbone Nespresso hai la possibilità di variare le bevande che bevi. Super comode, ti permettono di fare una o più tisane da goderti con gli amici in un attimo. Non devi più aspettare che l’acqua bolla e le bustine rimangano in infusione il tempo giusto. Qui vai al primo colpo e sono sempre gustose. Ecco le miscele disponibili:

Orzo

Ginseng

Cortado

The al limone

Cappuccino alla Nocciola

Biscottino

CheeseCake

MiniCiock

Frutti di Bosco

Zenzero e Limone

Ginseng zero

Pistacchio

Sambuchino

Camomilla e Melatonina

Ciock

Acquistane 60 a soli 17,99 euro, invece di 24,32 euro. Puoi scegliere tu le bevande che preferisci, inviando un messaggio al venditore indicando quelle che desideri, altrimenti ti verrà spedito un mix a seconda della disponibilità. Concludiamo col ricordarti che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.