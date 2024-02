Capsule Caffè Lavazza A Modo Mio ORIGINALI a prezzo BOMBA

Con eBay il risparmio è sempre dietro l’angolo. Tantissime offerte sono disponibili all’acquisto, ma quella di oggi è davvero incredibile. Prima che finisca in sold out approfittane subito! Acquista le Capsule Caffè Lavazza A Modo Mio Originali a soli 18 centesimi l’una. Questo super prezzo è il risultato di una promozione speciale. Mettile nel carrello, poi inserisci il coupon PSPRFEB24 nell’apposita sezione dei codici sconto e infine conferma l’ordine. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta e in più puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

Capsule Caffè Lavazza Crema e Gusto: perfette in tutto

Le Capsule Caffè Lavazza Crema e Gusto per macchine a uso domestico A Modo Mio sono perfette in tutto. La tostatura regala un gusto persistente ed equilibrato, per un’armonia speciale ad ogni sorso. Al palato arrivano sapori di cioccolato fondente, frutta secca con noci e mandorle. Alla vista l’espresso è cremoso e vellutato, con una leggera colorazione dorata. Questo è il risultato di una miscela che si compone di Arabica e Robusta con coltivazioni in Brasile, Africa e Sud-Est Americano.

Acquistale subito a soli 18 centesimi. Questa offerta è disponibile solo inserendo il coupon PSPRFEB24 prima del check out. Ricordarti che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.