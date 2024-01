Capsule Caffè Lavazza Espresso Point: su eBay costano niente

Quando trovi su eBay offerte come queste non devi assolutamente lasciartele scappare. Acquista 300 Capsule Caffè Lavazza Espresso Point a soli 54,40 euro, invece di 73,55 euro. In pratica stai pagando solamente 0,18 centesimi a caffè. Non lo trovi fantastico? Ovviamente, grazie a questa promozione formato famiglia non rimarrai più senza il tuo espresso preferito. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, hai anche la possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero.

Capsule Caffè Lavazza Espresso Point: tutto un altro gusto

Con le Capsule Caffè Lavazza Espresso Point ottieni tutto un altro gusto. Scegliendo la qualità Forte e Deciso ottieni una miscela piena, ma delicata. Ecco le sue principali caratteristiche che ne determinano il carattere e le qualità che ti faranno innamorare ad ogni sorso:

alla vista crema intensa ;

; al gusto deciso e persistente;

e persistente; all’olfatto intenso aroma di cacao;

di cacao; note aromatiche di cacao ;

; tostatura media.

Cosa stai aspettando? Acquista subito 300 capsule a soli 54,40 euro, invece di 73,55 euro. Si tratta di 0,18 centesimi di euro a caffè. Inoltre, eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.