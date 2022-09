Caricabatterie Apple compatibile: solo 15€ su Amazon con questa offerta

Hai bisogno di un caricabatterie Apple di ricambio? Approfitta della promozione Amazon che ti permette di acquistare questo eccellente caricatore certificato compatibile a soli 15€.

Aggiungilo al carrello e, con Prime, hai la spedizione gratuita ed immediata: sarà a casa tua già domani pronto a ricaricare il tuo iPhone, il tuo iPad e qualsiasi dispositivo elettronico compatibile.

Caricabatterie Apple compatibile: perché puoi fidarti

Sappiamo bene che acquistare un caricabatterie Apple originale può essere costoso, ma non preoccuparti di sceglierne uno compatibile, specialmente se si tratta di questo prodotto.

Realizzato con materiali ignifughi, questo caricatore USB-C da 20W ha superato la certificazione MFI e i rigorosi test di controllo qualità per garantirti una ricarica sicura. Hai infatti la protezione da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito: il materiale della scocca realizzato in materiale ignifugo è a prova di caduta, resistente e durevole.

Incluso nella confezione, oltre ovviamente al tuo caricatore, ricevi anche un cavo di ricarica da USB-C a Lightning da 2 metri, così che non ti manchi davvero niente per ricaricare il tuo iPhone. Per qualsiasi necessità, puoi contare sulla garanzia di 24 mesi e il supporto continuo del servizio clienti del produttore.

Quindi, aggiungi il caricabatterie Apple compatibile al carrello e ricevilo a casa tua già domani con un abbonamento Prime. Lo paghi pochissimo e puoi ovviare subito ad una grandissima mancanza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.