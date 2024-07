Caricabatterie USB-C 25W Samsung VELOCISSIMO ed economico (-40%)

Un caricabatterie USB-C adatto a tutto, dato che ormai gran parte dei dispositivi, persino iPhone e iPad più recenti, sfruttano questo protocollo di ricarica. Te ne basta uno e allora perché non scegliere questo del marchio Samsung in offerta su Amazon a soli 11,99 euro invece di 19,90.

Caricabatterie Samsung USB-C: ricarica super rapida per i tuoi dispositivi

Il Samsung EP-TA800N 25W è un caricabatterie a Ricarica Super Veloce grazie alla potenza di 25W che gli permette di fornire l’energia necessaria ai tuoi dispositivi in un batter d’occhio, a patto che siano compatibili con questo tipo di tecnologia.

Se così fosse, sfrutterai appieno la ricarica ultra veloce pensata per darti una carica rapida ed efficiente, così da avere subito i tuoi dispositivi pronti all’uso. In ogni caso, grazie alla ricarica adattiva, il caricabatterie si adatta perfettamente alle capacità del tuo dispositivo, ottimizzando la potenza erogata per garantire la massima efficienza e sicurezza.

Dal design elegante e compatto in colore nero, puoi portarlo facilmente con te e, se anche l’occhio vuole la sua parte, possiamo dire che si integra perfettamente in ogni tipo di ambiente. Puoi utilizzare qualsiasi tipo di cavo USB-C: insomma, la versatilità è al tuo servizio.

Approfitta dello sconto Amazon e acquistalo adesso a soli 11,99 euro: meglio dei prodotti di scarsa qualità che rischi di trovare in giro, con la garanzia del marchio Samsung.