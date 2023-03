Caricabatterie wireless 3-in-1: SUPER OFFERTA e dici addio ai cavi

Vuoi organizzare al meglio i tuoi dispositivi Apple compatibili con la carica wireless? Allora non perdere l’occasione di acquistare subito il caricabatterie wireless 3-in-1 di Cellularline, in offerta a soli 29,95 euro invece di 79,90. Un grandissimo sconto che, grazie alla spedizione Prime, ti permetterà di riceverlo già domani.

Il caricabatterie wireless 3-in-1 di Cellularline ti permette di caricare contemporaneamente il tuo iPhone, i tuoi Airpods e il tuo Apple Watch, senza bisogno di cavi. Un accessorio geniale specie se ami gli ambienti minimal.

Come funziona il caricabatterie wireless 3-in-1 in offerta

Basta appoggiare i tuoi dispositivi sul supporto di ricarica wireless e il gioco è fatto. Il caricabatterie ha una potenza di 7,5W per gli iPhone e di 3W per gli auricolari TWS, tra cui diversi modelli di Airpods.

Per caricare l’Apple Watch, il caricabatterie ha uno slot apposito in cui inserire la pastiglia originale fornita con lo smartwatch. In questo modo puoi sfruttare la carica magnetica e avere tutti i tuoi dispositivi a portata di mano.

Il caricabatterie wireless 3-in-1 di Cellularline è un kit completo che include tutto il necessario per usarlo subito: il supporto di ricarica wireless, un adattatore da USB-C a USB-A, un alimentatore USB-C da 20W e le istruzioni. Il design è elegante e minimalista, perfetto per arredare la tua scrivania o il tuo comodino.

Ti serve sapere altro? Portati adesso a casa il caricabatterie wireless 3-in-1 di Cellularline a soli 29,95 euro invece di 79,90 e regalati la comodità della carica wireless per tutti i tuoi dispositivi Apple senza l’ingombro dei fastidiosi cavi. Una genialata.

