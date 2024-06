Caricatore 120 W (due USB-C, una USB-A): prezzo tagliato a -40%

Il caricatore da 120 W del marchio NOVOO proposto oggi in sconto del 40% da Amazon è un affare da cogliere al volo, soprattutto in vista delle vacanze estive, per occupare meno spazio possibile nei bagagli: non dovrai portarne altri con te. Ha in dotazione tre porte, due USB-C e uno USB Type-A, a cui collegare altrettanti cavi (due con supporto Power Delivery sono in dotazione, da 1 e 1,5 metri).

L’offerta di Amazon sul caricatore NOVOO da 120 W

Può alimentare fino a tre dispositivi in contemporanea, come mostrato dall’immagine qui sotto, da esempio lo smartphone, la custodia degli auricolari wireless e il laptop, anche durante l’utilizzo alla scrivania. È garantita la piane compatibilità con tutti i brand: iPhone, telefoni e tablet Android, computer Windows e macOS ecc. Il sistema impiegato è GaN III (nitruro di gallio). Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 29 euro (invece di 49 euro come da listino ufficiale), grazie allo sconto del 40% proposto oggi, il caricatore USB-C da 120 W di NOVOO è un affare da cogliere al volo. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato che trovi nella scheda del prodotto.

Vale la pena segnalare che è venduto e spedito direttamente da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Le centinaia di recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce che lo hanno già messo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,5 stelle su 5.