Caricatore 20W doppia uscita USB a soli 12 euro su Amazon

Hai bisogno di un caricabatterie rapido a doppia uscita USB di riserva o per cambiare quello che attualmente possiedi? Approfitta dello sconto Amazon che ti permette di acquistare questo caricatore con uscite di tipo C e A a soli 12 euro.

Il caricabatterie ti assicura la massima compatibilità con iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi e tutti gli smartphone che supportano la ricarica rapida, ma anche altri dispositivi elettronici come tablet, smartwatch, altoparlanti bluetooth, console da gioco e così via.

Caricabatterie rapido 20W a doppia uscita: l’acquisto utile

Questo caricatore è dotato di una doppia uscita: una porta USB-C e una porta USB-A che supportano entrambe la ricarica rapida e standard di diverse tipologie di dispositivi. Puoi anche caricarne due contemporaneamente senza problemi.

Compatto e durevole, è realizzato con materiale ignifugo e lo porti facilmente con te in borsa e in tasca garantendoti la massima portabilità ovunque ti trovi. E non preoccuparti per la sicurezza dei tuoi dispositivi, perché questo caricabatterie vanta protezione da cortocircuito, surriscaldamento, sovracorrente, sovraccarico e sovratensione. Inoltre, il caricatore interrompe immediatamente la ricarica quando la batteria è giunta alla massima capacità.

Approfitta dello sconto al volo e paga questo indispensabile e utile caricabatterie da 20W a soli 11,99 euro. Si tratta del classico piccolo acquisto capace di soddisfare al meglio le esigenze della tua vita frenetica.

