Caricatore Anker 60W con Power IQ e 6 porte: lo SCONTO

È in forte sconto su Amazon il caricatore e alimentatore USB da 60 W di Anker (modello PowerPort 6) promosso con un voto medio pari a 4,8/5 stelle nelle migliaia di recensioni positive pubblicate da chi ha avuto modo di metterlo alla prova. Supporta tutti i tipi di device: non solo smartphone e tablet, ma anche laptop e altro. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, per capire cosa lo rende un affare da cogliere al volo.

Anker: caricatore e alimentatore multidispositivo con PowerIQ

Tra i punti di forza c’è senza dubbio la dotazione della tecnologia PowerIQ che gestisce in modo intelligente ogni operazione. Dotato di ben sei porte, è compatibile con tutti i marchi: Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Motorola e così via. Il cavo ha una lunghezza pari a 1,5 metri, così da renderne comodo l’utilizzo in ogni situazione. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

L’offerta di oggi permette di comprare il caricatore e alimentatore USB multidispositivo Anker PowerPort 6 al prezzo finale di soli 26,99 euro invece di 34,99 euro come da listino, grazie allo sconto del 23% applicato in automatico. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: il consiglio per gli interessati è di approfittarne ora, prima che sia troppo tardi.

Infine, segnaliamo che Amazon assicura la spedizione gratuita per gli abbonati Prime che scelgono di effettuare subito l’ordine con la consegna a domicilio garantita già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.