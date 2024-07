Caricatore GaN 100W 4 porte in MAXI SCONTO su Amazon (-45%)

Amazon ha lanciato uno sconto molto interessante su questo caricatore GaN da 100W con 4 porte USB che puoi acquistare a soli 38,99 euro invece di 70,99. Questo caricatore, grazie alla tecnologia GaN, rappresenta la soluzione ideale per darti una ricarica rapida e sicura su ogni genere di dispositivo elettronico.

Le caratteristiche del caricatore GaN in offerta

Il caricatore ha una potenza totale fino a 100W e dispone di 3 porte USB-C e 1 porta USB-A. Ha la potenzialità per ricaricare il tuo laptop, il tuo tablet e il tuo smartphone allo stesso tempo, senza dover fare a meno della velocità. Le porte USB-C (C1 e C2) offrono una potenza di 100W se utilizzate singolarmente, perfette per alimentare i tuoi dispositivi più esigenti.

Se usi entrambe le porte C1 e C2 insieme, otterrai 65W per un laptop e 30W per un tablet. Quando tutte e tre le porte USB-C sono in uso, il caricatore distribuisce rispettivamente 45W, 30W e 22,5W per dare una ricarica efficiente e veloce per ogni device. La porta USB-A, invece, supporta fino a 22,5W se utilizzata da sola.

Grazie alla tecnologia GaN, il caricabatterie UGREEN è più piccolo, efficiente e produce meno calore rispetto ai tradizionali caricabatterie al silicio. Perfetto per chiunque abbia bisogno di ricaricare più dispositivo contemporaneamente, in casa, in ufficio o in viaggio. Acquistalo adesso a soli 38,99 euro invece di 70,99.