Caricatore USB-C 40W 4-porte in affare Prime Day: costa solo 8,57 euro

Le offerte Prime Day di Amazon, valide fino all’11 luglio 2025, permettono di fare grandi affari anche su piccoli accessori che promettono però di rivelarsi enormemente utili. Come nel caso di questo caricatore USB-C da 40W con 4 porte che puoi acquistare in offerta a soli 8,57 euro. La promozione è ovviamente riservata agli iscritti Prime.

Questo caricatore permette allora di ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente vista la presenza di due porte USB-C e due porte USB-A. Operazione che svolgerà a velocità importanti dato che la porta USB-C arriva a 20W, dandoti l’opportunità di caricare uno smartphone di ultima generazione al 60% in appena 30 minuti.

La forma compatta e ultra-portatile è un ulteriore pregio perché ti permette di averlo sempre con te senza che pesi in borsa o nello zaino e che soprattutto sia universale per qualsiasi dispositivo tu intenda ricaricare. Inoltre, è dotato di protezione integrata contro sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti, in modo che tu possa collegare i tuoi device in assoluta tranquillità.

L’accessorio insomma utile e praticamente indispensabile da acquistare a questi Prime Day. Portati a casa questo caricatore USB-C da 40W con 4 porte a soli 8,57 euro.