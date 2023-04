Caricatore USB-C da 100W: lo paghi in offerta e ricarichi 4 dispositivi

Se stai cercando un caricatore USB-C per risparmiare spazio nello zaino o sulla scrivania e che possa ricaricare tutti i tuoi dispositivi in modo rapido e sicuro, non lasciarti sfuggire questa occasione: su Amazon puoi acquistare il caricatore USB-C da 100W di UGREEN Nexode a soli 63,99 euro invece di 75,99. Risparmi il 16% su un prodotto di qualità e innovativo.

Il 4-in-1 di questo caricatore USB-C da 100W

Il prodotto in questione è un caricatore a 4 porte che supporta un’uscita totale fino a 100W. Ha 3 porte USB-C e 1 porta USB-A per soddisfare tutte le tue esigenze. Puoi ricaricare contemporaneamente il tuo laptop, il tuo tablet, il tuo smartphone e altri dispositivi con una sola presa.

Il dispositivo è dotato di chip GaN che ti offrono una ricarica più rapida e potente. Questi chip sono infatti più efficienti e generano meno calore rispetto alle soluzioni tradizionali. Il grande vantaggio poi è il suo design piccolo e leggero che lo rende facile da portare con te ovunque.

Non preoccuparti di eventuali imprevisti perché il caricatore è sicuro e affidabile con il suo sistema di protezione intelligente che previene il cortocircuito, la sovratensione, la sovracorrente e la sovratemperatura. Protegge te e i tuoi dispositivi da eventuali danni.

Acquista subito il caricatore USB-C da 100W di UGREEN Nexode in offerta su Amazon, risparmi spazio e ricarichi al massimo i tuoi dispositivi nel modo più comodo che c’è.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.