Caricatore USB-C multiplo da 65W a 12,59 euro con coupon Amazon (-30%)

Un caricatore USB-C multiplo da 65 watt perfetto per ogni tipo di dispositivo elettronico: oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 12,59 euro se attivi il coupon sconto in pagina come mostrato nell’immagine che trovi sotto al pulsante. Una bella occasione con spedizione Prime da non perdere.

Caricatore USB-C multiplo in sconto: le caratteristiche

Questo caricatore rapido è dotato di tre porte: due porte di tipo C e una porta di tipo A e supporta i protocolli di ricarica rapida PD3.0 e QC3.0 dandoti la possibilità di alimentare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Una versatilità che lo rende ideale per smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi con interfaccia di tipo C.

Puoi contare su un’efficienza di ricarica tre volte superiore rispetto ai normali caricabatterie USB C. Puoi caricare uno smartphone al 60% in appena mezz’ora e un MacBook Pro in nemmeno 2 ore. Tutto questo senza rinunciare alla sicurezza perché il caricabatterie si adatta automaticamente alla tensione e alla potenza necessarie per diversi dispositivi.

Grazie alla tecnologia GAN potrai avere tra le mani un dispositivo compatto, che ricarica velocemente e con una maggiore sicurezza. Applica il coupon sconto come mostrato nell’immagine e pagalo soltanto 12,59 euro invece di 17,99.