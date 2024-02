Caricatore USB-C da 160 W: TRIPLO SCONTO su Amazon

Perfetto da tenere sulla scrivania, il caricatore da 160 W di Ganquick oggi è in triplo sconto su Amazon. Può essere utilizzato per alimentare o ricaricare fino a sei dispositivi in contemporanea grazie ad altrettante porte (tre USB-C con potenza fino a 65 W e tre USB Type-A fino a 18 W). Approfitta dell’offerta sull’e-commerce finché sei in tempo.

Il triplo sconto che ricarica tutti i tuoi dispositivi

Garantisce il pieno supporto a tecnologie come on supporto Quick Charge e Power Delivery, così da poter convogliare energia a smartphone, tablet, auricolari, smartwatch e persino notebook. Integra un sistema di protezione da aumenti anomali della temperatura, sovracorrenti, cortocircuiti e sovratensioni. Il cavo da collegare alla presa a muro ha una lunghezza pari a 1,2 metri. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Come ottenere il caricatore Ganquick da 160 W al prezzo stracciato di soli 32,44 euro invece di 89,99 euro come da listino? C’è il triplo sconto su Amazon. Il primo del 34% è automatico, puoi ottenerne un secondo del 40% semplicemente attivando il coupon dedicato e infine un terzo per un ulteriore -5% applicando il codice promozionale VHBBR2DO, sempre nella scheda del prodotto.

L’articolo è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce, con disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna a domicilio assicurata in un solo giorno per chi è in possesso di un abbonamento Prime attivo. Se scegli di effettuare subito l’ordine, entro domani sarà a casa tua. Chi l’ha già messo alla prova lo ha promosso con centinaia di recensioni positive e una media voto molto alta (4,6/5 stelle).