Caricatore USB-C da 20 W a 7,64 euro: l'offerta lampo, pochi pezzi

È un’offerta a vendita rapida: in questo momento puoi acquistare il caricatore USB-C da 20 W del marchio Amazon Basics al prezzo stracciato di soli 7,64 euro. Attenzione, le unità disponibili sono contate, di certo interesserà a molti e il sold out è dietro l’angolo. Ottimo da tenere in casa, è ideale anche per l’ufficio e da avere sempre con sé durante viaggi o spostamenti quotidiani, trasportandolo nello zaino, in borsa o nella custodia del laptop.

L’offerta di Amazon sul caricatore USB-C

Consente di ricaricare rapidamente gli smartphone, i tablet, gli eBook reader, gli smartwatch, gli auricolari, le cuffie e qualsiasi altro dispositivo compatibili, garantendo un’alimentazione efficiente e il trasferimento dell’energia necessaria alla batteria in poco tempo. Il design compatto e leggero lo rende ideale per il viaggio, mentre l’indicatore LED segnala lo stato di utilizzo. Le funzioni di sicurezza integrate proteggono da sovracorrente, surriscaldamento, sovratensione e cortocircuito, offrendo un’esperienza di ricarica affidabile e sicura. Trovi altre informazioni nella scheda completa.

Si tratta di un doppio sconto, con la prima riduzione della spesa applicata in automatico e la seconda da ottenere semplicemente attivando il coupon che trovi sull’e-commerce. La disponibilità è immediata, con la consegna gratis prevista in un giorno se hai un abbonamento Prime. Vale a dire che ordinandolo in questo momento arriverà già entro domani.

Il caricatore USB-C da 20 W di Amazon Basics ha già ricevuto più di 1.600 recensioni pubblicate dai clienti che lo hanno messo alla prova, con un voto medio che si attesta a 4,5 stelle su 5. Grazie alla promozione lampo di oggi lo puoi acquistare al prezzo di soli 7,64 euro.