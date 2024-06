Caricatore USB-C 30 W in DOPPIO SCONTO: tuo a soli 8€

Il caricatore USB-C da 30 W del marchio TECKNET oggi è in doppio sconto su Amazon: l’affare da cogliere al volo per chi vuol ricaricare velocemente e in modo sicuro la batteria dei propri dispositivi. È compatibile con tutti gli smartphone (Samsung Galaxy, Google Pixel, iPhone ecc.), i tablet e gli altri gadget tecnologici in circolazioni che si basano sul nuovo standard.

TECKNET: l’offerta sul caricatore USB-C da 30 W

È compatibile con il sistema Power Delivery 3.0 e ha dimensioni compatte, così da poterlo trasportare comodamente ovunque, in borsa, nello zaino o nella valigia quando si è in viaggio. Impiega il semiconduttore GaN III (nitruro di gallio) per prestazioni e affidabilità senza compromessi, utilizzando inoltre un chip intelligente per al protezione da cortocircuito, sovratensione, surriscaldamento e sovracorrente. La confezione include un cavo (da USB-C a USB-C) da 2 metri di lunghezza. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 8,79 euro, grazie al doppio sconto proposto oggi, il caricatore USB-C di TECKNET è un ottimo affare. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato che trovi nella scheda del prodotto. Inoltre, se decidi di acquistarne quattro o più unità, ti aspetta un ulteriore risparmio del 5% sulla spesa complessiva.

È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata se effettui l’ordine in questo momento e sei in possesso di un abbonamento Prime attivo. Il voto medio assegnato dalle recensioni è molto alto: 4,4/5 stelle.