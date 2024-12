Caricatore USB-C 67 W+2 cavi: must have a 13€ (doppio sconto)

Compatto, potente e molto, molto versatile: oggi in doppio sconto su Amazon, il caricatore USB-C da 67 W del marchio NOVOO (voto medio 4,5/5 stelle nelle recensioni) è perfetto da tenere sulla scrivania dell’ufficio così come a casa oppure nella in borsa o nello zaino durante gli spostamenti. Nella confezione sono inclusi 2 cavi da USB-C a USB-C, rispettivamente dalla lunghezza pari a 1 metro e 1,5 metri. Approfitta dell’offerta a tempo semplicemente attivando il coupon dedicato.

NOVOO: caricatore USB-C da 67 W con 2 cavi in offerta

È in grado di ricaricare gli smartphone, i tablet e qualsiasi altro dispositivo compatibile, ma anche di alimentare i notebook. Integra il supporto alla tecnologia GaN III ed è dotato delle protezioni da sovraccarico, da sovratensione e da temperatura eccessiva. Sono presenti tre porte: due USB-C e una USB-A. Per conoscere altre informazioni puoi dare uno sguardo alla descrizione completa.

Il caricatore USB-C da 67 W del marchio NOVOO, con 2 cavi inclusi, è in doppio sconto e lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 13,96 euro. Alla prima riduzione della spesa applicata in automatico (33%) sul listino ufficiale di aggiunge il coupon dedicato (-30%) da attivare con un click o un tap sul display dello smartphone.

Come anticipato, si tratta di un’offerta a tempo, che potrebbe dunque scadere da un momento all’altro. Se lo ordini subito e hai un abbonamento Prime, per te c’è anche la consegna gratuita direttamente a casa (o presso un punto di ritiro a tua scelta) prevista già entro domani. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari.