Caricatore USB-C Anker da 140 W a -35% per la Festa di Amazon

Lo puoi utilizzare per ricaricare fino a 4 dispositivi in contemporanea a tua scelta tra smartphone, tablet, custodie degli auricolari wireless, smartphone e persino laptop, grazie alle sue porte in dotazione: il caricatore USB-C da 140 W di Anker (modello Zolo) è in forte sconto su Amazon, venduto e spedito dallo store ufficiale italiano del marchio. Il merito è della Festa delle Offerte di Primavera, l’evento che l’e-commerce sta dedicato all’arrivo della bella stagione e che terminerà a mezzanotte.

L’offerta di Amazon sul caricatore Anker da 140 W

Si collega a una qualsiasi presa di corrente (il connettore si ripiega su se stesso e si richiude, così da non occupare spazio durante il trasporto) ed è compatibile con tutti i dispositivi in circolazione. Dispone di quattro porte (tre USB-C e una USB-A) e di un display a colori che visualizza dettagli essenziali per quanto riguarda il funzionamento. Non manca nemmeno il sistema avanzato ActiveShield 3.0 per monitorare la temperatura e garantire così una sicurezza senza compromessi così come IQ e PowerDelivery 3.1. Vuoi saperne di più? Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

La promozione in corso porta il caricatore USB-C da 140 W di Anker al prezzo di 58,92 euro, con un forte sconto rispetto al listino ufficiale. La colorazione è nero. Amazon si occupa della spedizione con disponibilità immediata e consegna gratis prevista entro domani.

Come anticipato in apertura, a mezzanotte calerà definitivamente il sipario sulla Festa delle Offerte di Primavera. Se vuoi approfittarne, passa dalla pagina dell’evento finché sei in tempo per scoprire le promozioni più interessanti di ogni categoria.