 Caricatore USB-C Anker da 140 W a -35% per la Festa di Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Caricatore USB-C Anker da 140 W a -35% per la Festa di Amazon

Con il supporto a 140 W, ricarica fino a 4 dispositivi in contemporanea: lo trovi in forte sconto su Amazon per la Festa di Primavera.
Caricatore USB-C Anker da 140 W a -35% per la Festa di Amazon
Tecnologia Mobile
Con il supporto a 140 W, ricarica fino a 4 dispositivi in contemporanea: lo trovi in forte sconto su Amazon per la Festa di Primavera.

Lo puoi utilizzare per ricaricare fino a 4 dispositivi in contemporanea a tua scelta tra smartphone, tablet, custodie degli auricolari wireless, smartphone e persino laptop, grazie alle sue porte in dotazione: il caricatore USB-C da 140 W di Anker (modello Zolo) è in forte sconto su Amazon, venduto e spedito dallo store ufficiale italiano del marchio. Il merito è della Festa delle Offerte di Primavera, l’evento che l’e-commerce sta dedicato all’arrivo della bella stagione e che terminerà a mezzanotte.

Compra il caricatore 140 W in sconto

L’offerta di Amazon sul caricatore Anker da 140 W

Si collega a una qualsiasi presa di corrente (il connettore si ripiega su se stesso e si richiude, così da non occupare spazio durante il trasporto) ed è compatibile con tutti i dispositivi in circolazione. Dispone di quattro porte (tre USB-C e una USB-A) e di un display a colori che visualizza dettagli essenziali per quanto riguarda il funzionamento. Non manca nemmeno il sistema avanzato ActiveShield 3.0 per monitorare la temperatura e garantire così una sicurezza senza compromessi così come IQ e PowerDelivery 3.1. Vuoi saperne di più? Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Il caricatore USB-C da 140 W di Anker

La promozione in corso porta il caricatore USB-C da 140 W di Anker al prezzo di 58,92 euro, con un forte sconto rispetto al listino ufficiale. La colorazione è nero. Amazon si occupa della spedizione con disponibilità immediata e consegna gratis prevista entro domani.

Anker Caricatore USB C 140W, Adattatore GaN Rapido e Compatto a 4 Porte, Comandi Tattili Intuitivi, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods e Altri (Nero)

Anker Caricatore USB C 140W, Adattatore GaN Rapido e Compatto a 4 Porte, Comandi Tattili Intuitivi, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods e Altri (Nero)

58,9289,99€-35%
Vedi l’offerta

Come anticipato in apertura, a mezzanotte calerà definitivamente il sipario sulla Festa delle Offerte di Primavera. Se vuoi approfittarne, passa dalla pagina dell’evento finché sei in tempo per scoprire le promozioni più interessanti di ogni categoria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Microsoft Surface Pro con Snapdragon X Elite oggi a -810 euro

Microsoft Surface Pro con Snapdragon X Elite oggi a -810 euro
Nuovo Kindle Paperwhite a prezzo record per la Festa di Primavera

Nuovo Kindle Paperwhite a prezzo record per la Festa di Primavera
OPPO Find N6: nuove tecnologie per nascondere la piega

OPPO Find N6: nuove tecnologie per nascondere la piega
HUAWEI WATCH GT 5 Pro: salute sotto controllo, 100 sport e batteria da 14gg

HUAWEI WATCH GT 5 Pro: salute sotto controllo, 100 sport e batteria da 14gg
Microsoft Surface Pro con Snapdragon X Elite oggi a -810 euro

Microsoft Surface Pro con Snapdragon X Elite oggi a -810 euro
Nuovo Kindle Paperwhite a prezzo record per la Festa di Primavera

Nuovo Kindle Paperwhite a prezzo record per la Festa di Primavera
OPPO Find N6: nuove tecnologie per nascondere la piega

OPPO Find N6: nuove tecnologie per nascondere la piega
HUAWEI WATCH GT 5 Pro: salute sotto controllo, 100 sport e batteria da 14gg

HUAWEI WATCH GT 5 Pro: salute sotto controllo, 100 sport e batteria da 14gg
Davide Tommasi
Pubblicato il
16 mar 2026
Link copiato negli appunti