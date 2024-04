Caricatore USC-B da 100 W: OFFERTA LAMPO

Una segnalazione veloce per l’offerta lampo su Amazon che propone il caricatore da 100 W del marchio VOLTME, con tre porte, due USB-C e una USB Type-A, in doppio sconto. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

L’offerta lampo sul caricatore USC-B da 100 W di VOLTME

È compatibile con tutti gli smartphone, i tablet e non solo, anche smartwatch, auricolari e persino notebook. Può contare sulla tecnologia GaN III oltre che sul supporto per Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0. Può ricaricare o alimentare fino a tre dispositivi in contemporanea. Niente è lasciato al caso nemmeno sul fronte della sicurezza, con protezioni contro sovratensioni, surriscaldamento e altro ancora. Puoi trovare tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento, il prodotto può essere tuo al prezzo finale di soli 34,99 euro invece di 49,99 euro come da listino, con un doppio sconto da 15 euro. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta lampo, accessibile solo per poco e fino all’esaurimento delle unità in promozione.

In casi di sold out, segnaliamo che è in sconto anche la versione bianca, ma a 39,99 euro (anziché 49,99 euro). Si tratta comunque di un risparmio considerevole. A garantire la qualità del prodotto sono le centinaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio molto alto pari a 4,4/5 stelle. Infine, segnaliamo che per gli abbonati Prime che scelgono di approfittare dell’occasione e di effettuare l’ordine adesso c’è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata già entro un paio di giorni.