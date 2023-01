Caricatore Wireless in offerta a 18 euro: tutto vero su Amazon

Se stavi cercando un modo per rinnovare la tua postazione di studio o lavoro con un accessorio pratico e moderno non puoi ignorare questo fantastico caricatore wireless che può essere tuo in offerta a soli 18 euro su Amazon.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime potrai riceverlo a casa già nella giornata di domani: ti permetterà subito di sfruttare la ricarica wireless del tuo smartphone, a patto ovviamente che questi sia compatibile con la tecnologia iQ.

Caricatore wireless 15W in offerta: solo 18 euro

Questo caricatore wireless ti assicura una ricarica a 15W per qualsiasi dispositivo compatibile, che sia un iPhone, un Samsung, un LG o uno smartphone comunque che abbia tra le sue funzioni la possibilità di essere ricaricato senza l’uso del filo.

Con la tecnologia AirFuel ricarichi in fretta per uno stand elegante con luce LED integrata auto adattiva che si illumina di giorno e si attenua al buio così da essere sicuro da non recare fastidio se si trova nella stanza dove abitualmente dormi.

Grazie al chip ad alta efficienza integrato puoi ricaricare a 15W un LG, a 10W un Samsung Galaxy, a 7,5W un iPhone e a 5W tutti gli altri dispositivi abilitati alla ricarica wireless. Il tutto tramite un accessorio sicuro che controlla la temperatura in modo intelligente e silenzioso per proteggere la batteria da eventuali surriscaldamenti o danni.

Nella confezione troverai la tua base di ricarica wireless, un cavo USB-C, una guida di benvenuto e la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Tutto questo a soli 18 euro: è l’affare del giorno di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.