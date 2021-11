Caricatore wireless: niente più cavi per il tuo smartphone

Acquistare uno smartphone compatibile con la ricarica wireless e poi non sfruttarlo è un po' irrisorio. Se non hai mai pensato a questa modalità di ricarica solo perché a casa non hai i mezzi, beh ho una bellissima notizia per te. In promozione su Amazon trovi un caricatore wireless a soli 14,39€. Per ottenere questo prezzo non devi far altro che attivare il coupon così non benefici di una sola promozione, ma bensì di due ribassi.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Caricatore wireless: l'arma segreta di cui hai bisogno

Il caricatore wireless è semplicissimo da utilizzare. Appoggi il tuo dispositivo compatibile e tac: si ricarica senza che tu debba fare altro. Questo prodottino non può che apportarti comodità in casa soprattutto se ad esempio hai anche delle wearable compatibili con tale tecnologia.

Questo modello in particolare si adatta ad iPhone, Galaxy e altri smartphone sul commercio. Ti consiglio in ogni caso di verificare che il modello da te posseduto sia compatibile. Per procedere alla ricarica, inoltre, non devi neanche togliere la cover dal tuo device perché non ce n'è bisogno. Ancora una volta, doppia comodità.

All'interno della confezione trovi altresì il cavo di alimentazione, una guida dettagliata e 18 mesi di garanzia.

Acquista subito il tuo caricatore wireless su Amazon a soli 14,39€ attivando il coupon. Ti rammento che le disponibilità sono limitate. Per riceverlo a casa senza alcun costo aggiuntivo (se non possiedi un abbonamento Prime) non devi far altro che optare per le spedizioni presso i punti di ritiro.