Caro Bollette: cambia la Caldaia con un modello di ultima generazione

La cosa importante da sapere è che l’installazione di una caldaia a condensazione è obbligatoria in Italia esclusivamente dal settembre 2015.

La caratteristica più importante delle caldaie a condensazione è che recuperano energia dai gas di scarico ed evitano le emissioni nell’atmosfera.

Le caldaie a condensazione sono dotate di una tecnologia che massimizza l’utilizzo di tutta l’energia e il calore generati all’interno della caldaia, rendendola altamente efficiente ed efficace.

Ma quando vanno cambiate quelle di vecchia generazione? Quando hanno più di 15 anni e per una serie di validi motivi:

il primo è l’efficienza, la quale è inferiore di 15 punti percentuali rispetto a quella delle nuove caldaie a condensazione, valore che può essere aumentato con i pannelli solari;

il secondo motivo è la certezza di avere un prodotto della dimensione giusta per le proprie esigenze reali, in grado di offrire un comfort e un’efficienza ottimali e quindi di ottimizzare i consumi.

Quindi, quando arriva il momento della sostituzione, a quale marchio affidarsi? Senza alcun dubbio ad Acea Energia.

Caldaia a condensazione di Acea Energia: sinonimo di qualità

Per quale motivo sostituire la vecchia caldaia con una a condensazione di Acea Energia? Innanzitutto è per avere una riduzione dei costi sulla bolletta del gas, aspetto non di poco conto di questi periodi.

Poi, essendo un nuovo prodotto, è più performante e garantisce emissioni inquinanti molto basse. Inoltre con la sostituzione si risparmia il 65% grazie alla cessione del credito, tramite il quale si sosterrà soltanto il 35% delle spese di acquisto.

Invece, con una nuova installazione il risparmio sarà del 50%, sempre cedendo il credito. Nel pacchetto offerto da Acea Energia sono sempre inclusi il sopralluogo, l’installazione e l’assistenza da parte di tecnici qualificati.

Per l’acquisto, basta entrare in questa pagina, compilare il form a destra con i dati personali e cliccare su “Richiamami” per essere contattati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.