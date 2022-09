Caro bollette? Sorgenia è la soluzione

I costi elevati delle utenze stanno mettendo sotto pressione le tasche delle famiglie italiane. Le lamentele non mancano, ma anche le tante domande sull’aumento delle bollette di luce e gas. Insomma, il caro bollette è un problema serio.

L’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’anidride carbonica, l’impatto della guerra in Ucraina sui mercati dell’elettricità e del gas naturale e altre condizioni proprie della vita quotidiana, come il riscaldamento e l’illuminazione, stanno avendo un impatto significativo sulle finanze delle famiglie.

Tuttavia, nonostante l’intervento da parte del Governo, la bolletta elettrica media per famiglia è aumentata del +83% tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 rispetto all’anno precedente, con costi stimati a 948 euro a famiglia. Per quanto riguarda la bolletta del gas, l’aumento nello stesso periodo è stato del +71%, con una stima dei costi di circa 1.652 euro.

In questo caso, passare a Sorgenia aiuterebbe le famiglie, che hanno urgente bisogno di risparmiare sulle bollette.

Caro bollette con Sorgenia meno problematico

Oltre a tutti i possibili accorgimenti del caso, il caro bollette può essere meno avvertito passando a Sorgenia per la fornitura di gas e luce.

Sorgenia è la prima digital energy company italiana con 20 anni di esperienza sul mercato e porta nelle case soltanto elettricità 100% rinnovabile.

Per passare a Sorgenia, basta entrare in questa pagina e cliccare su “Calcola il preventivo”. Si può scegliere tra la fornitura elettrica o di gas oppure optare per entrambe. È importante munirsi di fattura di luce o gas per inserire i consumi col gestore attuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.