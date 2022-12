Caro energia, bollette bloccate e tariffe a prezzo fisso con NeN Energia

Il caro energia ha un nemico: il mercato libero. Grazie a esso, ai clienti domestici viene proposto un prezzo del gas e dell’energia elettrica che resta fisso per un determinato periodo di tempo.

Un appeal che nasce dalla certezza del prezzo, che è quello che il fornitore applicherà per tutta la durata del vincolo contrattuale di 12 o 24 mesi. Quindi, le improvvise impennate dei costi della materia prima non influiranno sul costo della bolletta.

Bloccare le modifiche unilaterali dei contratti, però, sta rendendo questo tipo di offerta meno appetibile per le aziende energetiche. Di conseguenza, le bollette bloccate diminuiscono di giorno in giorno.

Per fortuna NeN Energia è uno dei pochi fornitori che non ha rinunciato a offrire agli utenti questa soluzione conveniente.

Caro energia? Ci pensa NeN

Con il caro energia che minaccia costantemente le tasche degli italiani, NeN Energia propone prezzi bloccati della materia prima per 12 mesi.

Una offerta questa che può essere sottoscritta dall’utente in questa pagina singolarmente oppure in modalità Dual Fuel.

La prima soluzione prevede l’attivazione della sola offerta Luce o Gas, mentre con la seconda si possono attivare entrambe.

Il prezzo fisso dell’energia elettrica per 12 mesi è pari a 0,3970 euro/kWh, quello del gas a 1,7200 euro/Smc.

Per i costi di commercializzazione, il contributo fisso da pagare annualmente è di 67 euro per il gas e 69 euro per la luce.

NeN offre un bonus di benvenuto pari a 48 euro a fornitura, con 4 euro scontato su ognuna delle 12 fatture. Inoltre, con l’app NeN si potrà tenere sott’occhio la fornitura.

L’energia arriva da fonti al 100% rinnovabili per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, mentre il gas è con CO₂ compensata.

Il sistema di fatturazione del fornitore prevede una rata fissa ogni mese, che viene stabilita durante l’attivazione dell’offerta in base al consumo da parte dell’utente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.