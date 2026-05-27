 Luce e gas a prezzo fisso: stop ai rincari con la nuova promo di Octopus
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Luce e gas a prezzo fisso: stop ai rincari con la nuova promo di Octopus

Con l'offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus è possibile bloccare il costo dell'energia per 12 mesi e risparmiare: ecco la promo.
Luce e gas a prezzo fisso: stop ai rincari con la nuova promo di Octopus
Green Risparmio energetico
Con l'offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus è possibile bloccare il costo dell'energia per 12 mesi e risparmiare: ecco la promo.
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Per bloccare il prezzo di luce e gas, proteggendosi dai rincari improvvisi del mercato all’ingrosso e tagliando le bollette, è possibile puntare su Octopus Energy, che oggi propone una nuova versione di Octopus Fissa 12M. Si tratta di un’opportunità che può rappresentare la soluzione giusta per tante faiglie alla ricerca della tariffa giusta da attivare oggi.

L’offerta in questione permette di bloccare il prezzo dell’energia a 0,1298 €/kWh per la luce e a 0,55 €/Smc per il gas. Per accedere subito alla promo, valida fino al 4 giugno, basta raggiungere la pagina dedicata all’offerta del sito ufficiale di Octopus, accessibile dal box qui di sotto.

Per completare l’attivazione online è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario della fornitura e il codice identificativo (POD per la luce e PDR per il gas), riportato in bolletta.

Attiva qui l’offerta di Octopus

octopus energy prezzo bloccato

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie Octopus c’è la possibilità di bloccare il prezzo per 12 mesi. Le condizioni di fornitura messe a disposizione degli utenti che scelgono Octopus Fissa 12M sono le seguenti:

  • Energia elettrica: 0,1298 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: 0,55 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. L’offerta non prevede costi iniziali e non comporta la sottoscrizione di alcun vincolo. Di conseguenza, in caso di calo delle quotazioni all’ingrosso sarà sempre possibile cambiare fornitore o tariffa per accedere a condizioni più vantaggiose.

Per attivare l’offerta è sufficiente avere a propria disposizione:

  • i dati dell’intestaraio del contratto
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)
  • le coordinate IBAN del conto corrente

La procedura di sottoscrizione viene completata direttamente online. C’è tempo fino al 4 giugno 2026 per attivare la promozione con le condizioni descritte.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
27 mag 2026
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