Proteggiti con una carta blocco RFID/NFC (offerta)

La tieni nel portafogli e mette al sicuro i tuoi metodi di pagamento e i tuoi documenti: stiamo parlando della carta di blocco RFID/NFC del brand Hikers, protagonista oggi di un'offerta con il sconto del 15% su Amazon.

Una carta di blocco per RFID e NFC: ecco lo sconto

Impiega la tecnologia Active E-Field per offuscare i segnali degli scanner utilizzati dai malintenzionati per carpire le informazioni anche a distanza. Non richiede batteria né ricarica: una volta posizionata, puoi dimenticartene ed entrerà in azione automaticamente al momento opportuno. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare la carta di Hikers per il blocco di RFID e NFC al prezzo di soli 8,88 euro, mettendo così al sicuro i tuoi metodi di pagamento e i tuoi conti. Per gli abbonati ad Amazon Prime c'è la spedizione gratuita. La qualità del prodotto è garantita dalle migliaia di recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un rating complessivo pari a 4,5/5 stelle.