TP-Link, switch da 8 porte con soli 13,54 euro

Non tutto è Wi-Fi, anzi: la moltiplicazione dei dispositivi nelle case, spesso e volentieri appoggiati proprio ad una rete wireless per una più facile gestione dei device, rischia facilmente di intasare le scarse risorse di una rete non sufficientemente dimensionata. Ecco perché è cosa buona e giusta affidare gli elementi più esigenti ad una valida rete cablata, nella quale uno switch TP-Link da 8 porte può fare la differenza per gestire i flussi e ottimizzare le performance di gaming, streaming, studio e lavoro.

Puoi averlo ad un prezzo mai visto prima grazie ad uno sconto e un trucco. Ecco come.

TP-Link, bastano appena 13,54 euro

L'offerta di oggi porta lo switch TP-Link LS108G al suo prezzo più basso di sempre, consentendoti di gestire la tua intera rete con una spesa di soli 19,59 euro. Lo sconto è pari al 15% e durerà poche ore, dunque metti subito nel carrello il tuo nuovo switch e nel giro di breve potrai riorganizzare la tua rete nel migliore dei modi. Ma segui anche le istruzioni seguenti per abbassare ulteriormente il prezzo ad una soglia realmente folle per questo tipo di device.

Dimensioni minime, montaggio desktop o a parete, silenziosità massima. Lo switch è dotato di 8 porte Gigabit Ethernet che possono gestire qualsivoglia carico di lavoro: dallo streaming delle partite in tv ad un film sul PC, dalle telecamere della videosorveglianza alla tua console per il gioco online in multiplayer. Latenza ridotta all'osso, velocità estrema: questi sono gli elementi che possono fare la differenza. La scatola è ridotta all'essenziale, la dispersione del calore è controllata nel migliore dei modi e l'installazione plug&play è immediata.

Mettilo nel carrello subito, insomma, così da garantirti immediatamente il 15% di sconto. Prima di chiudere l'operazione, però, carica sul tuo account Amazon 60 euro o più. Così facendo avrai un immediato bonus da 6 euro spendibili con il primo acquisto. Qui trovi tutti i dettagli su questo tipo di offerta che scadrà con il mese di settembre. Una volta effettuata la ricarica puoi procedere con il pagamento del tuo nuovo switch e lo avrai con una spesa effettiva di soli 13,54 euro (equivalente ad uno sconto finale pari al 42%): cifra più bassa non si era mai vista. La parte restante dei 60 euro rimarrà liberamente a disposizione sul tuo account per i prossimi acquisti.