VideoStudio Pro 2021, risparmia il 10% con questo coupon

Vuoi realizzare video di qualità con uno strumento semplice e intuitivo? VideoStudio Pro 2021 è il software che fa al caso tuo. Acquistalo sul sito web ufficiale: inserisci il coupon VSP2021SAVE10 in fase di pagamento e ricevi immediatamente uno sconto del 10%, ottenendo così un prezzo finale di 62,99 euro anziché 69,99 euro. Inoltre, per un periodo limitato di tempo, un esclusivo pacchetto di ottimizzazioni dal valore di 68,95 euro sarà aggiunto gratuitamente al carrello.

Dal punto di vista tecnico, VideoStudio Pro 2021 è un software versatile, intuitivo e semplice per realizzare video in maniera facile e veloce. Lasciati ispirare e aggiungi effetti video, filtri, titoli, transizioni, grafiche, audio e innovativi sticker AR per donare ad ogni progetto un sapore unico e assolutamente creativo. Il programma supporta sia l'importazione di clip che la registrazione schermo (realizzabile grazie ad un tool incluso nelle funzionalità), ma non solo: sarà possibile lavorare anche con clip registrate da diverse angolature con multi-camera e video girati a 360°. Ogni filmato, inoltre, può essere corretto, modificato o alterato a piacimento nei colori, nella velocità o lunghezza.

L'ultima versione 2021 ha portato con sé alcune novità. La prima riguarda l'introduzione degli “Instant Project Templates”, ovvero template pronti all'uso che possono essere replicati facilmente su più filmati, senza dover ricominciare ogni volta il lavoro da zero. Altra novità sono gli AR Sticker, ovvero adesivi a Realtà Aumentata in grado di seguire i movimenti del viso e riprodurne le emozioni: un po' come i filtri social a cui siamo abituati.

VideoStudio Pro 2021 è questo e tanto alto: per poterlo acquistare all'esclusivo prezzo di 62,99 euro basterà inserire nell'apposito campo il coupon VSP2021SAVE10 e ottenere così il 10% di sconto. In più, per un tempo limitato, con l'acquisto del software sarà possibile ottenere un pacchetto di ottimizzazioni dal valore di 68,95 euro gratuitamente.