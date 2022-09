Carta di credito e costi annuali: come trovarne una gratis per sempre

Le carte di credito offrono il grande vantaggio di poter dilazionare i pagamenti oltre a tanti servizi accessori che le rendono molto pratiche.

Tutto ciò però, ha molto spesso un costo salato: il canone annuale infatti, è una barriera per molte persone che vedono in questo costo un vero e proprio muro.

Ciò ha reso, con il passare degli anni, le carte di credito una soluzione adottata solo da pochi clienti con uno stile di vita che meglio di addice al loro utilizzo.

Nonostante ciò, va anche detto che esistono carte di credito con costi annuali contenuti, se non nulli.

Tra questi servizi spicca Carta YOU, un servizio giunto poco in Italia ma che offre condizioni molto vantaggiose in tal senso.

Aprendo un conto su tale piattaforma, è infatti possibile ottenere una carta di credito MasterCard con una commissione annuale permanente di zero euro.

Carta di credito e costi annuali: con Carta YOU è gratis

Limitare i vantaggi legati a Carta YOU all’assenza di canone però, è decisamente riduttivo.

Essa offre l’opportunità di prelevare denaro presso più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo, senza pagare alcuna commissione. A ciò va poi aggiunta una pratica formula assicurativa di viaggio gratuita, con tanto di copertura totale.

Anche se si considera la carta in ottica prettamente legata al credito, la stessa appare alquanto interessante. In caso di acquisto dopo il 16 del mese, è possibile saldare la stessa al 3 del mese seguente, con un pagamento differito (e senza interessi) che può raggiungere le 7 settimane.

Gli standard di sicurezza avanzati, l’assistenza sempre disponibile a supportare il cliente e la possibilità di ottenere il servizio senza dover cambiare banca, fanno di questa carta di credito una delle più fruibili e apprezzate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.