Carta del Docente 2021: arrivano i 500 euro

Un avviso (a caratteri cubitali…) è comparso sul sito relativo alla Carta del Docente. Si tratta di un importante aggiornamento relativo all'accredito del bonus, utile a segnalare le tempistiche con cui il corso del nuovo credito avrà inizio. Come noto, infatti, il 31 agosto è scaduto il tempo utile per la richiesta del bonus relativo alla scorsa stagione: ora il servizio segnala le tempistiche previste per il nuovo giro di giostra.

Carta del Docente 2021

Recita l'avviso: “a partire da metà settembre p.v. l'applicazione cartadeldocente sarà aperta per consentire la gestione del bonus. Si segnala che ai portafogli dei docenti saranno attribuiti anche i residui relativi all’anno scolastico 2020/2021“. Poche settimane, insomma, e poi il bonus sarà accessibile tramite il servizio dedicato.

500 euro: come spenderli?

“L'importo nominale della carta“, spiega il sito ufficiale, “è di euro 500 annui per ciascun anno scolastico“. Cifra confermata, dunque, per acquisti limitati alle seguenti categorie:

libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;

hardware e software;

iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;

titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola).

Carta del Docente: come utilizzarla su Amazon

Va ricordato come per l'accesso al bonus sia necessario possedere lo SPID, sistema di identità digitale che facilita il rapporto tra docenti e macchina statale e che fin dalla prima ora è stato al centro del progetto “Carta del Docente”. Questo il sito ufficiale presso cui trovare tutte le informazioni per accedere al bonus. Questa la pagina Amazon con tutte le offerte dedicate. Questa, infine, è una guida completa per convertire il credito ed utilizzarlo su Amazon in modo proficuo, con tutte le indicazioni di legge. Tra queste, i limiti relativi ai prodotti acquistabili: