Carta del Docente 2023/24: come utilizzarla su Amazon

A partire da fine settembre, gli insegnanti possono richiedere l’edizione 2023/24 della Carta del Docente, un contributo dal valore pari a 500 euro, destinato al loro aggiornamento professionale. Anche quest’anno, Amazon ha scelto di rinnovare il suo impegno nei confronti della categoria, permettendo ai beneficiari di utilizzarlo sullo store per l’acquisto di prodotti e contenuti. Le istruzioni da seguire sono riportate sull’e-commerce.

Amazon: come utilizzare la Carta del Docente

Per accedere al bonus, gli aventi diritto devono essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) o della CIE (Carta di Identità Elettronica). Una volta ottenuto, ci sarà poi tempo fino al 31 agosto 2024 per spenderlo, anche un po’ per volta, ad esempio acquistando un nuovo notebook oppure per i libri. Il procedimento per riscattarlo è veloce e alla portata di tutti.

Ecco quali sono i pochi e semplici passi da seguire per utilizzare il buono su Amazon. Li riportiamo di seguito.

Crea il buono Carta del Docente su cartadeldocente.istruzione.it; convertilo in uno o più codici Amazon su amazon.bonus-docenti.it; utilizzalo su amazon.it per acquistare prodotti venduti e spediti da Amazon contrassegnati dal bollino qui sotto.

Occorre qualche esempio dei prodotti che è possibile acquistare su Amazon utilizzando la Carta del Docente 2023/24? Eccoli: laptop e tablet, desktop e monitor, libri, prodotti di informatica, eBook ed eBook reader.

La Carta del Docente è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2016 (Buona Scuola). L’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze degli insegnanti di ruolo, mettendo a loro disposizione un bonus per l’aggiornamento e la formazione. Amazon è una delle realtà accreditate dal dicastero, presso le quali spendere il contributo che, lo ricordiamo, ha un valore pari a 500 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.