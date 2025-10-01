 Carta della Cultura da oggi nell'app IO: come richiedere i 100 euro
La domanda per ottenere la Carta della Cultura può essere presentata direttamente dall'app IO: vediamo come funziona e chi ne ha diritto.
La domanda per ottenere la Carta della Cultura può essere presentata direttamente dall'app IO: vediamo come funziona e chi ne ha diritto.
Centro per il Libro e la Lettura

Da oggi è possibile richiedere la Carta della Cultura per l’anno 2025, direttamente dall’app IO. Come anticipato nei giorni scorsi, è il contributo frutto di un’iniziativa ministeriale messa in campo con l’obiettivo dichiarato di contrastare la povertà educativa e culturale. Rende disponibili 100 euro a ogni nucleo familiare avente diritto per l’acquisto di libri, in formato cartaceo o digitale, presso librerie e punti vendita convenzionati.

App IO: disponibile la Carta della Cultura 2025

La si può chiedere a partire dalle ore 12:00 dell’1 ottobre 2025 e fino al 31 ottobre 2025, accedendo alla sezione Servizi dell’applicazione. I requisiti necessari sono la residenza in Italia e un ISEE ordinario o corrente non superiore a 15.000 euro.

Ogni nucleo familiare può ottenere una sola Carta per anno. Puoi chiederla per gli anni dal 2020 al 2024, se eri in possesso dei requisiti economici.

È bene tenere conto del fatto che l’assegnazione non è garantita: dipende anche dal numero delle richieste ricevute e dai fondi disponibili per l’anno di riferimento. Verranno stilate graduatorie che terranno in considerazione l’ISEE (dal più basso al più alto) e l’ordine di presentazione della domanda. Può dunque tornare utile inviarla subito, senza perdere tempo.

L’erogazione è opera del Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il Libro e la Lettura. In caso di esito positivo, si riceverà un messaggio di conferma nell’app IO.

La carta è virtuale. Una volta ottenuta, potrà essere gestita all’interno dell’app IO, nella sezione Portafoglio.

Come scritto in apertura, la Carta della Cultura dev’essere utilizzata solo ed esclusivamente per acquistare libri cartacei o digitali, purché muniti di codice ISBN (International Standard Book Number). Dal momento dell’assegnazione si avrà a disposizione un anno per spendere i fondi.

L’elenco delle librerie e dei punti vendita convenzionati sarà pubblicato a breve su una piattaforma dedicata. Aggiorneremo questo articolo non appena disponibile, con il link per raggiungerla.

Fonte: App IO

Pubblicato il 1 ott 2025

