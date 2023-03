Carta di Credito a costo zero e con prelievi gratis: ecco la scelta giusta

La Carta di Credito è uno strumento molto utile ma spesso è caratterizzata da costi fissi, da sostenere per il solo mantenimento, e da commissioni legate all’utilizzo, in particolare sul prelievo, operazione per cui le banche applicano in genere una commissione percentuale. Ridurre fino ad azzerare il costo di una Carta di Credito è possibile ma è necessario individuare l’opzione giusta su cui puntare.

In questo momento, una delle migliori Carta di Credito disponibili sul mercato è Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta Mastercard che si caratterizza per l’assenza di costi fissi e di commissioni, sia sul prelievo che sui pagamenti, anche all’estero. Questa carta può, quindi, rappresentare la scelta giusta per poter contare su di un unico strumento di pagamento da utilizzare, senza spese, su base quotidiana.

Richiederla è semplice e gratuito. Basta accedere al sito ufficiale e seguire la procedura di registrazione.

Carta YOU: la Carta di Credito a costo zero che include prelievi gratis

Per chi è alla ricerca di una Carta di Credito gratuita, scegliere Carta YOU rappresenta la scelta giusta. Questa carta, infatti, si caratterizza per:

utilizzo del circuito Mastercard che la rende accettata in tutto il mondo

che la rende accettata in tutto il mondo apertura senza un nuovo conto ; le spese sostenute con carta si pagano tramite bonifico dal proprio conto corrente

; le spese sostenute con carta si pagano tramite bonifico dal proprio conto corrente canone zero a tempo indeterminato

a tempo indeterminato zero commissioni su prelievi e pagamenti , anche se effettuati all’estero

su e , anche se effettuati all’estero una polizza viaggi gratuita inclusa per tutti i clienti

inclusa per tutti i clienti possibilità di dilazionare i pagamenti optando per la rateizzazione

Carta YOU include, quindi, tanti vantaggi a costo zero. Per richiedere l’emissione della carta è p

Per richiedere Carta YOU è possibile affidarsi ad una semplice procedura online, accessibile tramite il sito ufficiale:

Inseriti i propri dati ed inviata la richiesta, il cliente non dovrà fare altro che attendere il responso di Advanzia Bank (in genere bastano 1-2 giorni per ricevere un riscontro). Dopo l’emissione della carta, inoltre, la banca definirà un plafond che potrà essere successivamente incrementato in base alle esigenze del cliente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.