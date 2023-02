Carta di credito gratuita e senza commissioni: ora c'è Carta YOU

Il settore delle Carte di Credito in Italia ha da poco registrato l’arrivo di un nuovo protagonista: si tratta di Carta YOU, una Carta di Credito gratuita e a zero spese, emessa da Advanzia Bank, che utilizza il circuito Mastercard. Si tratta di un prodotto estremamente interessante che va ad eliminare tutti i costi fissi e le commissioni che, di solito, caratterizzano una Carta di Credito, massimizzando il vantaggio per il cliente. Di seguito andremo ad analizzare tutti i dettagli di Carta YOU, strumento di pagamento che può essere richiesto direttamente online, tramite il link qui di sotto.

Carta di Credito gratuita: con Carta YOU spese azzerate e tanti vantaggi

Carta YOU è una Carta di Credito a saldo, con possibilità di richiedere la restituzione delle spese su base rateale o posticipata fino a 7 settimane. La proposta di Advanzia Bank si caratterizza per l’assenza di costi. Con Carta YOU, infatti, si può contare su:

canone azzerato

prelievo di contante all’ATM senza commissioni

di contante all’ATM zero commissioni sui pagamenti, sia in Italia che all’estero

sia in Italia che all’estero pagamenti contactless e supporto a Mastercard SecureCode per massimizzare la sicurezza

e supporto a per massimizzare la sicurezza assicurazione viaggio gratuita inclusa

Carta YOU, inoltre, non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente. La carta di Advanzia Bank non poggia direttamente su di un conto. Periodicamente, infatti, l’istituto invierà una fattura al suo cliente che potrà saldare quanto dovuto tramite bonifico, senza costi di alcun tipo e senza dover gestire un nuovo conto corrente.

Per richiedere Carta YOU è sufficiente completare una procedura di sottoscrizione di pochi minuti. Per seguire tale procedura è possibile accedere al sito ufficiale di Carta YOU, linkato qui di seguito:

