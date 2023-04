Carta di Credito o Prepagata? ecco quale scegliere per avere zero spese

Per avere uno strumento di pagamento separato dal conto corrente è possibile optare per la Carta di Credito o per una Prepagata. Si tratta di due soluzioni alternative alla più comune Carta di Debito, abbinata direttamente al conto corrente. Queste due carte presentano vantaggi e svantaggi e scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze richiede una valutazione attenta.

La Carta di Credito è una soluzione più completa rispetto ad una Prepagata, garantendo ampi margini di utilizzo e tanti servizi aggiuntivi. Queste carte non sono accessibili a tutti e presentano costi medialmente più alti. Questo, però, non vale scegliendo una Carta di Credito gratuita e a zero spese che rappresenta l’alternativa giusta alla Prepagata.

Un esempio di carta a zero spese è Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta di credito a saldo con opzione rateale che presenta canone zero e zero commissioni su pagamenti e su prelievi (anche all’estero). In aggiunta, questa carta include una polizza viaggi gratuita. Richiedere Carta YOU è semplice: basta accedere al sito ufficiale e inoltrare la richiesta di emissione all’istituto.

Carta di Credito o Prepagata: ecco come fare la scelta giusta e non sbagliare

Nella scelta della carta di pagamento separata dal conto corrente su cui puntare bisogna considerare che:

la Carta di Credito non è accessibile a tutti ma garantisce vantaggi e servizi aggiuntivi rispetto ad una Prepagata come il pagamento nel mese successivo o a rate delle spese e la possibilità di accedere a vantaggi rappresentati dalle polizze assicurative incluse e altri bonus predisposti dall’istituto; in genere le carte di questo tipo hanno un canone mensile e commissioni sull’utilizzo ma con le Carte di Credito gratuite si eliminano questi costi aggiuntivi

la Prepagata è una carta alla portata di tutti che va ricaricata di volta in volta per poter essere utilizzata; non offre servizi aggiuntivi ma può rappresentare una buona scelta per i più giovani; le Prepagate prevedono un canone mensile e commissioni sul prelievo, in molti casi, oltre a costi da sostenere per ricaricare il saldo

Individuare la carta di pagamento giusta richiede, quindi, alcune valutazioni ben precise. Non c’è una scelta in assoluto migliore in quanto ogni utente presenta le proprie esigenze.

Carta di Credito Gratuita: con Carta YOU ci sono tanti vantaggi

Chi può accedere ad una Carta di Credito (avendo quindi un reddito dimostrabile) può valutare con attenzione Carta YOU. La carta di Advanzia Bank è una carta di credito gratuita e a zero spese che presenta:

canone zero a tempo indeterminato

a tempo indeterminato zero commissioni su prelievi e pagamenti

polizza viaggi gratuita

possibilità di rateizzare le spese

plafond stabilito in base ai requisiti dell’utente e incrementabile successivamente

Per richiedere Carta YOU è possibile affidarsi ad una veloce procedura di sottoscrizione online, richiedendo l’emissione della carta tramite il link qui di sotto.

