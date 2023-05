Carta di credito per viaggiare: questa è la scelta giusta (e gratuita)

L’estate si avvicina ed è arrivato il momento di iniziare i preparativi: tra gli elementi da considerare prima di mettersi in viaggio c’è la possibilità di munirsi di una nuova carta di credito. Questo strumento di pagamento è sempre molto utile e consente di gestire in tutta tranquillità le spese. In aggiunta, una carta di credito è fondamentale per poter accedere a determinati servizi come il noleggio di un’auto o di un altro tipo di veicolo durante una vacanza o un viaggio di lavoro.

La scelta giusta per chi è alla ricerca di una nuova carta di credito da utilizzare per viaggiare, in questo momento, è Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta, infatti, di una carta di credito completamente gratuita, in quanto priva di costi fissi e di commissioni legate all’utilizzo. La carta in questione, inoltre, include una polizza viaggi gratuita e prevede la possibilità di rateizzare le spese sostenute in un mese. Per richiedere Carta YOU è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale.

Carta YOU: la carta di credito giusta per viaggiare

Per chi si mette in viaggio o sta per organizzare una vacanza, valutare la richiesta di Carta YOU di Advanzia Bank è sicuramente una scelta giusta. Questa carta si caratterizza per:

canone zero a tempo indeterminato ; non ci sono condizioni da rispettare per eliminare i costi fissi della carta

; non ci sono condizioni da rispettare per eliminare i costi fissi della carta zero commissioni su prelievi e pagament i; le commissioni sono azzerate anche per le operazioni effettuate all’estero

i; le commissioni sono azzerate anche per le operazioni effettuate all’estero una polizza viaggi gratuita inclusa per tutti i clienti

per tutti i clienti il supporto alla modalità di rimborso a rate , attivabile su richiesta del cliente (è previsto un tasso di interesse)

, attivabile su richiesta del cliente (è previsto un tasso di interesse) utilizzo del circuito Mastercard che rende la carta utilizzabile in tutto il mondo

Carta YOU può essere richiesta direttamente tramite il sito ufficiale. Basta inserire i dati richiesta per inoltrare la richiesta ad Advanzia Bank. Non ci sono costi di emissione.

La carta di credito di Advanzia Bank presenta un plafond che cresce nel tempo. Basterà pagare sempre in tempo le spese sostenute per poter registrare un incremento del plafond rispetto a quello inizialmente stabilito dalla banca, sulla base dei dati forniti dal cliente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.