Carta di Credito senza verifica di solvibilità? Scegli VIABUY

Quando ti parlano di Carta di Credito vorresti cambiare discorso perché le banche non ti danno credito? Viaggi tanto, ma non avendone una non puoi prendere un’auto a noleggio? Per queste e tante altre situazioni spinose esiste una soluzione molto interessante fatta su misura per te. Disponibile fin da subito, ti ci vorranno pochi minuti per ottenerla.

Stiamo parlando di VIABUY, il tuo nuovo conto in meno di 8 minuti. Grazie a questa opportunità avrai un conto online con IBAN personale e una Prepaid MasterCard da utilizzare quando vuoi, dove vuoi e senza stress. Perché questa è una genialata pazzesca?

Fondamentalmente perché VIABUY funziona come una carta di debito senza linea di credito, ma nella realtà è identica a una normalissima Carta di Credito. In altre parole non avrai bisogno di aprire un conto in banca per avere tutti i benefici di questo strumento.

Carta di Credito VIABUY: 2 vantaggi e infinite possibilità

Aprire un conto con VIABUY ti offre 2 vantaggi immediati. Il primo è che si tratta di un conto a tutti gli effetti, con IBAN personale lussemburghese e tedesco. Potrai gestire le tue spese direttamente tramite l’app per smartphone facile e immediata da utilizzare. Non avrai nessuna linea di credito. Praticamente funziona in base al denaro depositato.

Tanto hai sul tuo conto quanto puoi spendere. Lo stesso vale per la sua Prepaid MasterCard. Così arriviamo al secondo vantaggio. Infatti, questa è esattamente come una normalissima Carta di Credito che potrai utilizzare anche laddove viene richiesta solo quella. Pur lavorando come una carta di debito, i numeri sono in rilievo perciò potrai fare tutto.

L’unica differenza è che dovrai pagare solo se hai sul conto quel determinato importo. La ricarica è veloce e sicura. Potrai sfruttare i normali e più utilizzati canali come bonifico SEPA, SOFORT, Giropay e molte altre opzioni. Fai la scelta giusta: apri un conto con VIABUY.

