Carta di debito Plus Mastercard di BPER: risparmia anche sulle spese mediche

Con la Carta di Debito Plus Mastercard inclusa nel conto BPER si ha accesso a una serie di strumenti e vantaggi particolarmente interessanti, anche per quel che riguarda le polizze assicurative e l’assistenza sanitaria. La carta è inclusa nel conto online a canone zero per tutti: apri ora il tuo conto BPER.

I vantaggi della Carta di Debito Plus di BPER

Aprendo il conto BPER si ha incluso nel canone i bonifici SEPA online, i servizi digitali dell’home banking accessibili sia dalla piattaforma web che da mobile, i prelievi gratuiti presso tutti gli ATM BPER e la consulenza dedicata online o in filiale. Il conto a un canone mensile di 0€ per gli under 35 e anche per gli over 35 è possibile azzerarlo accreditando lo stipendio, la pensione o effettuando un bonifico mensile di almeno 1000€.

Nel conto è compreso anche il canone mensile della Carta di Debito Plus. La carta, che può essere collegata ai wallet digitali e consente i prelievi presso i vari sportelli e i pagamenti digitali (anche contactless) include anche l’app SiSalute UP per BPER Banca e l’assicurazione UnipolSai.

Con l’app SiSalute UP per BPER Banca si ha diritto a sconti fino al 30% su sei prestazioni sanitarie all’anno, la possibilità di ricevere il Pharma Checker con l’indicazione dei farmaci da banco e dei parafarmaci da assumere in base ai sintomi riferiti e la possibilità di accedere a contenuti dedicati e informazioni dettagliate sui farmaci.

L’assicurazione UnipolSai, invece, rimborsa fino a 150€ a biglietto (e per un massimo di 600€ l’anno) in caso di ticket acquistati per concerti, spettacoli ed eventi ai quali poi non è possibile partecipare.

La Carta di Debito Plus di BPER è utilizzabile sia in Italia che all’estero ed è gestibile, insieme a tutto il conto corrente, direttamente dall’app BPER Banca per avere tutto sotto controllo e la massima libertà nelle impostazioni e nelle operazioni da eseguire.