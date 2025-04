Cashback 50% sulle commissioni con il POS Axerve (ultimi giorni)

C’è una promozione in corso che vale la pena segnalare ai commercianti e ai professionisti alla ricerca di un POS conveniente e versatile: quello di Axerve propone il cashback del 50% sulle commissioni, ma solo se lo scegli entro il 30 aprile. Questo ti permetterà di recuperare la metà di quanto versato incassando i pagamenti con le carte di credito, di debito e gli altri metodi cashless.

Il POS Axerve restituisce la metà delle commissioni

Il terminale fornito è PAX A920 Pro con sistema operativo Android (visibile nell’immagine di apertura), dimensioni compatte e connettività Wi-Fi+4G (la scheda SIM è inclusa). C’è anche la stampante per gli scontrini e gli accrediti possono essere effettuati su qualsiasi conto corrente. Non ci sono nemmeno vincoli di permanenza. È prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio pari a 16 euro. Per maggiori informazioni e per richiedere il dispositivo non devi far altro che visitare la pagina dedicata.

L’alternativa, per chi preferisce non avere variazioni di spesa da un mese all’altro, è quella rappresentata dall’offerta a canone. A seconda di quanto incassato su base annuale, si parte da soli 17 euro mensili (+ IVA). In questo caso non sono previste commissioni sulle transazioni. Il dispositivo è lo stesso già descritto in precedenza.

Farsi trovare pronti per accettare tutti i metodi di pagamento utilizzati dai clienti aiuta a fidelizzarli e a farli tornare. Con i POS Axerve puoi contare su un partner leader del settore, con la dashboard myStore sempre accessibile per aver tutto sotto controllo e scaricare le fatture, come anticipato senza obblighi di permanenza, un altro grande vantaggio rispetto a quanto proposto da molti concorrenti sul mercato. Inoltre, un team di tecnici esperti è a disposizione gratuitamente per rispondere a ogni domanda.