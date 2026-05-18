Trade Republic è il conto che ti premia quando spendi

Gestire le tue finanze oggi è facile, smart e gratuito. Grazie a Trade Republic hai un conto che ti premia quando spendi. Cosa stai aspettando? Registrati subito e accedi a un mondo di vantaggi. Questa soluzione offre tutto quello che ti serve gratuitamente e include anche vantaggi esclusivi per aiutarti ogni giorno con le tue spese, i tuoi impegni finanziari e i tuoi risparmi.

Devi solo scaricare la sua app multi-device e direttamente dal tuo dispositivo puoi gestire tutto. Questo conto include una fantastica carta di debito gratuita che ti permette di acquistare in totale sicurezza, ovunque nel mondo, senza commissioni da parte di Trade Republic. Inoltre, puoi anche prelevare denaro contante in tutto il mondo senza commissioni a partire da 100 euro. Niente male vero? Potrai ottenere la carta virtuale gratuita o scegliere tra la Classic e la Mirror.

Inoltre, hai anche un altro vantaggio. Infatti, più acquisti con questa carta e più ricevi premi. Nello specifico, una volta aperto il conto e attivata la carta hai la possibilità di ricevere l’1% di Saveback sugli acquisti con carta, direttamente nei tuoi piani di accumulo. Inoltre, grazie a Round up il resto all’euro intero dei tuoi pagamenti con carta vengono investiti al volo in un’attività a tua scelta.

Trade Republic è anche trading

Finora abbiamo visto tutti i vantaggi di Trade Republic come conto, ma questa soluzione nasce anche come piattaforma di trading. Cosa aspetti? Scopri tutti gli asset disponibili! Potrai accedere a tantissime azioni, criptovalute, ETF, obbligazioni e derivati. Con questo conto puoi iniziare a costruire il tuo portafoglio con un solo euro in pochi clic.

Stai scegliendo una banca tedesca con licenza completa. Supervisionata dalla BaFin (Autorità federale di vigilanza finanziaria), offre la consueta affidabilità e sicurezza di una banca completa. Non perdere altro tempo! Smetti di spendere inutili commissioni per gestire il tuo denaro, le tue spese e i tuoi risparmi. Inizia subito a ottenere l’1% di Saveback sui tuoi acquisti e il 3% di interesse annuo lordo sulla tua liquidità.