Conto aziendale con Vivid: c'è anche il cashback fino al 10% sulle spese

La scelta del conto aziendale su cui puntare è anche legata, a doppio filo, alla scelta della carta aziendale, uno strumento essenziale per poter gestire comodamente tutte le spese, ordinarie e straordinarie.

Per questo motivo, puntare su Vivid è la soluzione giusta. Il conto aziendale mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di sfruttare carte fisiche e virtuali gratuite con la possibilità di sfruttare sul cashback fino al 10%.

Per scoprire i dettagli dell’offerta di Vivid è sufficiente accedere al sito ufficiale dell’istituto, tramite il link qui di sotto. Il Conto Vivid è disponibile in più versioni, con soluzioni dedicate a liberi professionisti, PMI e Corporate e con uno sconto fino al 24% per chi sceglie il piano annuale.

Conto e carta aziendale: ecco perché scegliere Vivid

Conto Vivid con le carte fisiche e virtuali è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un conto aziendale, adatto a professionisti, PMI e Corporate.

Il servizio proposto è disponibile con canone zero oppure con piani a pagamento (con il 24% di sconto scegliendo l’abbonamento annuale).

Tra i vantaggi principali c’è il cashback che può arrivare fino al 10%. La percentuale effettiva dipende dal piano scelto e dalla categoria di spesa.

Il conto corrente, inoltre, offre una piena operatività, con anche la possibilità di sfruttare una remunerazione sulla liquidità (senza vincoli) del 4% per 2 mesi. Successivamente, gli interessi variano in base al piano scelto.

Per scoprire i dettagli completi sulla promozione di Vivid è possibile accedere al link qui di sotto e verificare le condizioni complete del servizio, andando a scegliere il piano più in linea con le proprie necessità e il proprio tipo di utilizzo.

Per tutti i piani a pagamento, inoltre, ci sono 2 mesi di prova gratuita che consentono di “testare” il servizio offerto, in modo da poter essere sicuri della qualità del conto.