Carta di identità con validità 50 anni per gli over 70

La carta di identità senza rinnovo per gli over 70 si farà, parola di Paolo Zangrillo. Il ministro è tornato a pronunciarsi sul tema, che abbiamo già affrontato su queste pagine, confermando i lavori in corso per far sì che l’idea possa arrivare a concretizzarsi nel minor tempo possibile. I cittadini interessati sono circa 10 milioni.

Novità per la carta di identità degli over 70

Lo ha confermato durante un’intervista rilasciata a TV2000 (link a fondo articolo). Il documento avrà una durata pari a 50 anni, dettaglio che non era emerso in precedenza. Questo il passaggio più interessante.

Stiamo lavorando su una soluzione che consentirà agli over 70 di non dover più rinnovare la carta di identità. Ci sarà una carta di identità elettronica che sarà valida in modo illimitato, 50 anni, per cui fino a 120 anni.

L’obiettivo è quello di sollevare gli anziani dall’obbligo di recarsi allo sportello, ma ancor prima di prenotare un appuntamento con l’ufficio competente, operazione non sempre accessibile e che ancora oggi non prevede una procedura standardizzata per ogni Comune. Non è ancora chiaro se potranno beneficiarne anche gli over 70 già in possesso della tessera oppure se sarà una novità limitata a chi effettuerà il rinnovo dalla sua entrata in vigore. Potrà essere utilizzata sia in Italia sia all’estero.

Sarà una carta di identità che consentirà al settantenne, all’ultrasettantenne, di poter girar in Italia e anche all’estero.

Perché possa diventare una realtà, serve la collaborazione di diversi soggetti: il Ministero della Pubblica Amministrazione, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Ministero dell’Interno e il Ministero per gli Affari Europei.

In un altro passaggio dell’intervista, Zangrillo fa riferimento anche al nuovo ruolo che assumeranno le farmacie.