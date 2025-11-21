 Carta del docente, piattaforma riaperta: e i voucher 2025/2026?
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Carta del docente, piattaforma riaperta: e i voucher 2025/2026?

È stata riattivata la piattaforma dedicata alla Carta del docente, gli insegnanti ora possono accedere: la data dei nuovi voucher.
Carta del docente, piattaforma riaperta: e i voucher 2025/2026?
Business
È stata riattivata la piattaforma dedicata alla Carta del docente, gli insegnanti ora possono accedere: la data dei nuovi voucher.
Ministero dell'Istruzione e del Merito

Questa settimana ha riaperto la piattaforma dedicata alla Carta del docente. La riattivazione, ad opera del Ministero dell’Istruzione e del Merito, permette l’accesso agli insegnanti che dispongono di eventuali residui per quanto riguarda l’anno scolastico 2024/2025 e per i beneficiari di sentenze a cui è stata data esecuzione ovvero i precari ai quali ne è stato riconosciuto il diritto.

Riaperta la piattaforma della Carta del docente

Il ministro Giuseppe Valditara ha dichiarato che la riapertura conferma la nostra cura per la formazione e il costante aggiornamento dei docenti. Sul sito dedicato si legge inoltre che sono tenute in considerazione le nuove disposizioni che disciplinano l’assegnazione e le modalità di utilizzo del bonus per l’aggiornamento e la formazione professionale. Queste includono l’estensione della platea dei beneficiari e l’aggiornamento delle tipologie di spesa ammissibili.

Al momento la lista dei beni acquistabili spendendo il contributo è quella riportata dal portale del Ministero. Eccola.

  • Spettacoli dal vivo (biglietti d’ingresso, abbonamento/card);
  • libri e testi anche in formato digitale (libri, riviste e pubblicazioni);
  • teatro (biglietti d’ingresso, abbonamento/card);
  • mostre ed eventi culturali (biglietti d’ingresso, abbonamento/card);
  • musei (biglietti d’ingresso, abbonamento/card);
  • hardware e software;
  • cinema (biglietti d’ingresso, abbonamento/card);
  • formazione e aggiornamento (corsi aggiornamento enti accreditati/qualificati, corsi di laurea, corsi post lauream, master universitari, percorsi formativi istituzioni scolastiche, corsi riconosciuti ai sensi della direttiva 170/2016, certificazioni).

I voucher 2025/2026 da gennaio

Per quanto riguarda invece l’anno scolastico 2025/2026, l’assegnazione dei voucher prenderà il via nel mese di gennaio. Ci saranno novità importanti in merito all’importo e alla gestione delle fatture (abbiamo dedicato un articolo di approfondimento).

La questione mai risolta dei precari

Rimane in bilico la questione legata ai precari e alle categorie che pur operando nel mondo scolastico con modalità, competenze e mansioni del tutto paragonabili a quelle degli insegnanti (si pensi ad esempio agli educatori), si vedono negata la possibilità di beneficiare del contributo. A loro, per il momento, rimane ancora solo l’arma del ricorso.

Segnaliamo infine l’interessante contenuto sul tema pubblicato da Orizzonte Scuola, un approfondimento che va a fondo della questione dal punto di vista legale, rispondendo a molte domande, a partire dalle sentenze per chi è stato inizialmente escluso a causa della propria tipologia di contratto.

Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito

Pubblicato il 21 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

INPS ha portato sei nuovi servizi ISEE su PDND

INPS ha portato sei nuovi servizi ISEE su PDND
App Gemini riconosce le immagini generate dall'AI, ecco come

App Gemini riconosce le immagini generate dall'AI, ecco come
ChatGPT lancia chat di gruppo per tutti: fino a 20 persone insieme

ChatGPT lancia chat di gruppo per tutti: fino a 20 persone insieme
Google annuncia Nano Banana Pro, gratis per tutti

Google annuncia Nano Banana Pro, gratis per tutti
INPS ha portato sei nuovi servizi ISEE su PDND

INPS ha portato sei nuovi servizi ISEE su PDND
App Gemini riconosce le immagini generate dall'AI, ecco come

App Gemini riconosce le immagini generate dall'AI, ecco come
ChatGPT lancia chat di gruppo per tutti: fino a 20 persone insieme

ChatGPT lancia chat di gruppo per tutti: fino a 20 persone insieme
Google annuncia Nano Banana Pro, gratis per tutti

Google annuncia Nano Banana Pro, gratis per tutti
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
21 nov 2025
Link copiato negli appunti